桃園市中壢警分局陳姓偵查佐，涉嫌伸第三隻手，去年2度將查獲的車手現金收歸已有挪用，2次共侵占35萬元，直到中壢警方4月清查比對帳冊後，發現異狀，主動送辦，桃檢肅貪組檢察官葉益發6日偵查終結，考量陳警坦承不諱且主動繳回犯罪所得，依貪汙罪起訴，建請法官減輕其刑。

34歲的中壢警分局陳姓偵查佐，曾在派出所時榮獲績優警察，考上偵查佐後在中壢偵查隊服務，去年9月間，陳警所屬的偵查小隊，查獲李姓詐騙車手提領贓款，當場扣得現金37萬5000元等贓證物，由陳警負責保管，陳警見有機可趁，9月23日到桃園地檢署辦理扣押物繳入桃檢贓物庫時，竟僅繳回22萬5000元入庫，將其中15萬元侵占私吞。

食髓知味的陳警，又在同年12月小隊查獲徐姓少年詐騙集團車手，並當場扣得現金47萬元等贓款時，趁12月9日辦理扣押物品繳入桃檢贓物庫，再度侵占其中的20萬元，只繳回27萬元，以為神不知鬼不覺。

直到中壢警分局偵查隊今年4月底實施內部稽核，清查比對扣押物品清冊後，發覺金額有異狀，主動將陳姓偵查佐移送桃園地檢署，並由肅貪組檢察官葉益發偵辦。

陳警見東窗事發，坦承私吞，並自動繳回犯罪所得35萬元，桃檢偵結，依侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌起訴，並建請法官減輕其刑。

(中時 )