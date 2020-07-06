立法院長游錫堃提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，國民黨主席江啟臣6日出席國民黨桃園市黨部喬遷活動時諷刺道：「陳時中先改名陳時台好了！」怒斥是標準的逢中必改，身為國會議長應該致力服務中醫界，改進法案，「證明他腦袋只剩意識形態！」

游錫堃5日在中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」上指出，漢醫有千年歷史，但中醫僅有百年，且漢醫傳到朝鮮半島變「韓醫」、傳到越南變「東醫」，僅台灣維持「中醫、中藥」，建議改名為「台醫、台藥」。

「這就標準的逢中必改、逢中必反！」江啟臣認為，當一個國會議長應該想辦法幫中醫界做好服務，不管是法案或是其他服務，而不是在改名這議題上大做文章、徒增大家困擾，這也再次顯示做一個國會議長，游的腦袋都只有意識形態而已。

江啟臣說，依照游的邏輯，如此一來很多中字輩可能都要改，立委萬美玲「補槍」說：「陳時中先改陳時台好了！」，江也贊同說：「對啊，先改叫陳時台！」

(中時 )