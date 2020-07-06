在新冠疫情尚未平息之際，大陸與蒙古又傳出爆發腺鼠疫，引起不明究裡的群眾更多的恐慌。同樣與蒙古接壤的俄羅斯一位傳染病專家、醫學博士對在大陸和蒙古國出現的腺鼠疫疫情評論說，中國大陸與蒙古千百年來一直都是鼠疫的自然疫情來源地，這類疫情經常發生，都是吃野味引起，去年秋天就發生過一次。

據《衛星通訊社》報導，俄羅斯專家指出，和俄羅斯的伊爾庫茨克州、阿勒泰邊疆區和圖瓦共和國一樣，中國大陸和蒙古國千百年來一直是鼠疫自然疫源地。在自然界中一向如此，未來也是一樣。暴發鼠疫沒有什麼可怕的，因為大陸和蒙古國有負責處理相關問題的專門機構。

專家補充說，鼠疫暴發是常有之事。例如，幾年前阿勒泰就發生過一次，去年秋天中國大陸也發生過一次。這與當地人生活方式有關，人們吃旱獺、黃鼠，要剝皮處理，它們身上的跳蚤會進入住宅。

他表示，疫源地將開展疫苗接種，採取嚴格檢疫措施，因為這種疫病有相當危險性。大陸內蒙古自治區烏拉特中旗出現一例疑似腺鼠疫病例後，內蒙已發佈鼠疫3級預警。

上次大陸發生腺鼠疫是去年的11月在北京發現，2名來自內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗的病患確診感染腺鼠疫，患者有並合併發熱，淋巴結腫大，咳嗽等症狀。

(中時電子報)