為貫徹國民黨保釣立場，藍營頻頻在保衛釣魚台議題上發聲，但主席江啟臣卻被質疑與美國在台協會（AIT）處長酈英傑會面後轉趨低調，江6日出席國民黨桃園市黨部喬遷活動時全盤否認，強調跟酈根本沒有談到保釣議題，重申保釣運動持續，不會因一時不方便而受阻。

國民黨主席江啟臣原本計劃在2日下午前往頭城，聲援宜蘭「保護頭城釣魚台辦公室」，當天上午卻以國民黨立院黨團發出甲級動員為由，臨時喊「卡」，外界質疑，藍營上個月高調喊出要保衛釣魚台，如今黨主席的態度轉趨低調，全因江6月15日拜會AIT處長酈英傑，美方關切國民黨頻轟釣魚台議題，讓江的態度轉趨低調。

「你可以去問他們啊，看我們見面有沒有談到保釣議題！」江啟臣6日全盤否認，直指外界的猜測與事實完全不符合，強調跟酈英傑見面完全沒有談到保釣的議題，重申會持續關心保釣的事情，保釣運動也會持續，不會因短暫不方便而受阻，「有時只是時機的問題！」

江啟臣提到自己會找時間去宜蘭，他表示啟動2個月全國巡迴，首站5日到澎湖，陸續會安排造訪其他各縣市，下鄉跟黨員、黨代表舉辦見面會，向大家報告目前改革委員會提出的方案。

(中時 )