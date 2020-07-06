投保中心今召開臨時董監事會，針對大同公司董事長林郭文艷因日前股東常會中，因執行業務重大違反法令，決議提起裁判解任訴訟；投保中心董事長邱欽庭表示，若裁判解任確認後，除不能擔任大同董事外，且訴訟確定後3年內，亦無法擔任所有上市、上櫃以及興櫃董事的效力。

邱欽庭表示，新投保法今年6月10日已經公布施行，若林郭文艷解任訴訟判決確定，董事職務會從判決確定日起算失格3年；雖然判決進度由法院控制，邱欽庭表示，「即使等到天荒地老，遲早會等到判決，正義遲早會來到」。

邱欽庭表示，從沒看過公司為了爭取經營權，在股東常會中，讓53％股東無法行使表決權、如此不公平的行徑，不僅破壞市場公平競爭秩序，也傷害我國證券市場的形象，呼籲大家要遵守市場公平競爭的遊戲規則。

邱欽庭表示，大同股東常會有53％的股東無法行使表決權，搞成者樣心情「很難過」，等於將過半股東選舉權「丟到垃圾桶」，用這種方式來保住經營權，資本市場還有什麼秩序可言。

邱欽庭透露，7月1日投保中心董監事會已有共識，雖然不出聲，但私下已經有所動作，相信相關單位也是鴨子划水，接下來對大同公司會有所動作。

(中時 )