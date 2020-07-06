雙北市推出1280元月票制度，民眾可享30日無限次搭乘捷運、公車，騎乘YouBike前30分鐘免費，但台北市長柯文哲質疑，部分使用1280月票民眾搭到3000元，甚至還有人搭到1萬元，質疑有人利用捷運做快遞，要交通局查清楚軌跡。此外新北市長侯友宜提出，前瞻計畫應撥1000萬元，補助全台學校裝冷氣，柯則質疑「夠嗎？」

柯說，推出1280政策時，議會規定試辦2年後要檢討，市府4月已陸續有檢討案，這政策相當成功，在公共運輸部分有超過40％，不過資源要合理使用，竟有人1280用到1萬多元，他會在不違反個資法的情況下去查，別緊張。

柯說，他第一次看到有幾個人使用超過1萬元，原則上這是減政輕稅，但他不會為了防堵一個漏洞而搞到很複雜，畢竟這是少數人，不用因1.2個人就重改所有閘門、設計、程式，會再研究。

對於侯友宜說，前瞻要撥1000萬補助全台學校裝冷氣，柯說1000萬元夠嗎？他今天出席論壇冷到睡不著，北市第一案是花卉批發市場，「這是買溫度，不是買冷氣」，要維持溫度在幾度到幾度，也要用更環保的方式做空調。

柯舉例，噴霧或綠植栽，看要加什麼會比較省，而比較省的價錢可達同樣效果，所以不是裝冷氣就要開到最冷，然後不加窗簾，這學校的綠建築還有規則要修改，這是大學問，還在想怎麼精進。

另外，柯也在出席台北文華東方酒店的論壇時直言「這冷氣實在開太冷，浪費國家的電！」

(中時 )