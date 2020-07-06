新冠肺炎疫情在全球大流行，藥華藥(6446)目前研發中的新冠肺炎治療計畫有兩項，其中之一是完全創新的疫苗設計，此疫苗選用新冠肺炎病毒「受體結合區域的蛋白」及「核殼蛋白」，再加上能與抗原呈現細胞結合的「綠膿桿菌外毒素」所組合而成的疫苗，期望兼具預防及治療效果。此計畫案已被選為台灣財團法人醫藥品查驗中心(CDE)的指標性專案輔導計畫，也就是陪跑計畫，每兩個禮拜都要向CDE報告研發進度。

第二項是充份利用藥華藥獨創PEG長效型技術平台所研發的蛋白新藥，此蛋白新藥候選藥為第二型血管收縮素轉化(酉每)(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2)，可競爭性抑制SARS-CoV-2感染人體細胞，在國外廠商已有第二期臨床試驗數據，顯示其兼具安全性及臨床療效。由於此類藥物在人體血液中停留的時間太短，藥華藥將加強其療效而透過獨家的技術平台改良為長效型。公司研發團隊正在執行候選藥的篩選，會盡快向CDE申請進入「陪跑」計畫。

P1101的歐洲市場銷售在新冠肺炎疫情威脅猶存下，使用量與滲透率將持續增溫，在台灣市場的銷售也順利開展，再加上子公司泛泰的營收貢獻，藥華藥樂觀看待下半年表現法人認為，今年全年度獲利將穩定升溫，全年營收有機會刷新創歷史新高。

(時報資訊)