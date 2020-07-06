中興大學法政學院首次舉辦全英語「全球永續治理」課程，參觀林家花園。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學法政學院首次舉辦全英語「全球永續治理」課程，接受國內外學生報名，遇到全球新冠肺炎疫情挑戰，因尚未開放邊境管制僅能錄取在台36人，課程透過美國德州大學達拉斯分校老師以視訊授課，並實地帶領學員城市導覽，體驗藍染及參觀霧峰林家花園，不受疫情影響，推動跨國性教學營隊。

中興大學法政學院配合教育部「高教深耕」計畫，6月27日至7月4日以密集教學與營隊模式，舉辦全英語「全球永續治理」課程，雖然國內外近70人申請，但礙於尚未開放邊境管制，僅能錄取目前在台的36人，外籍生與國內生大約各半。

興大法政學院院長蔡東杰表示，課程規劃配合聯合國永續發展目標（SDGs），規劃15個以上專題演講，邀請國內學者外，還有美國德州大學達拉斯分校（UT-Dallas）教師以視訊授課。

「全球永續治理」課程並規劃城市導覽，帶領學員拜訪霧峰光復新村、手做藍染、參訪歷史建築霧峰林家宮保第園區，並到台灣太陽餅博物館親手製作太陽餅，深入體驗中台灣美食、文化及藝術之旅。

興大法政學院表示，課程包括氣候變化、法律、食品安全、非政府組織、教育、人工智能與大數據等議題，課程邀請專家學者分享心得，並透過分組活動，進行辯論賽與團體專題報告，訓練學員集思廣益、團隊合作能力；學員在課後回饋，肯定課程提供來自各國學子透過多元學習建立國際友誼。

(中時 )