美國陸軍胡德堡(Fort Hood)的女士兵凡妮莎·吉倫（Vanessa Guillen）失蹤事件，確定是殺人棄屍案，周二在德州河川旁發現的遺骸，確實是兩個多月前失踪的吉倫。殺人重嫌是她的同袍亞倫·大衛·羅賓遜（Aaron David Robinson），然而他在調查官訊問前自殺身亡。

美國陸軍時報(Army Times)報導，吉倫的家庭律師納塔莉·卡瓦姆（Natalie Khawam）說，美國陸軍在 7月3日向她告知，發現到遺骨、頭髮和其他肢體遺骸，確實是吉倫，「家屬感到痛不欲生也不知所措。」

遺骸是在胡德堡以東約20英里(約30公里)處的貝爾縣萊昂河(Leon River )附近發現的。聯邦軍事調查人員說，殺害他的是軍中同袍，21歲的亞倫·大衛·羅賓遜，而羅賓遜的女友，現年 22歲的塞西莉·阿吉拉爾（Cecily Aguilar），幫助羅賓遜毀滅了吉倫的遺體，兩人先用火焚燒，將其肢解，然後將遺體埋在三個坑中。

由於羅賓遜已死，調查人員的問案重點放到阿吉拉爾身上，她被指控一項串協助毀屍滅跡的陰謀罪行。

吉倫的家人通過律師說，他們相信這起事件與軍中性騷擾有關，因為吉倫生前曾對家人抱怨被長官騷擾，並呼籲國會進行調查。但是，吉倫所稱騷擾她的人，描述為中士和上司，而羅賓遜位階與她相同，不是她的上司，使得羅賓遜的謀殺動機還需要再調查。

吉倫的家人還認為，在吉倫失踪後，陸軍的調查動作很緩慢，直到德州的維權人士將案件炒熱，爭取到國會議員的幫助後，才開始真正重視。

一直在幫助吉倫一家的德州民主黨女議員西爾薇雅‧加西亞（Sylvia Garcia）週日發表聲明表示，「我對凡妮莎·吉倫的遭遇傷心欲絕，並希望全國的人們一起為吉倫一家祈禱。凡妮莎是一位20歲的拉丁裔士兵，她本有光明的前途。可悲的是，她在為我們的國家奉獻服務時，卻被切斷了。我將繼續努力，並保證這樣的悲劇，不會再發生到另一名士兵身上」

吉倫一家現在試著敦促國會通過立法，要求建立一套軍隊的舉報性侵犯和騷擾制度，受到第三方單位的監管，而不必擔心在其指揮權範圍內，受到軍隊系統的報復或忽視。他們稱為「我是凡妮莎·吉倫法案」。

(中時電子報)