醫療糾紛引殺機，醫生也是很難當！台北市一名婦產科醫生替一位女大生進行人工流產，術後意外成為植物人。看診醫生過幾日被發現癱倒在診所樓梯間，手筋、腳筋都被挑斷，滿地鮮紅一片宛如煉獄。目擊者表示，當時醫生遭3名黑幫亂砍，更一邊嗆「竟敢幫大哥的女人動手術？」，才知道原來是惹到黑幫。

醫藥記者洪素卿日前在節目《震震有詞》上分享，有位名醫在台北開立婦產科診所，某日遇上漂亮的女大生就診時表示生理期一直沒來，經診斷確定是懷孕。但女患者卻表明，尚未結婚且想出國留學有意動人工流產手術。怎知，術後女患者狀況不佳，嘴唇發紫且昏迷，轉診後雖保住一命，但卻成為植物人。

女大生的父母上門要求賠償，但雙方賠償金額談不攏。不料，不久後一生就發現在診間樓梯被3名黑幫兄弟圍毆，拿著開山刀猛砍，手筋腳筋都被根根挑斷，場面可怕如同行刑現場！好險送醫無傷及性命，但手已受傷，更無法像以往做精密手術，斷送前程。

碰上醫療糾紛也只能逆來順受。醫生無奈喊：「我現在手也這樣子了，你們如果不放過我，我連賺錢賠你們的能力都沒有，有必要這樣繼續追殺我嗎？」

(中時電子報)