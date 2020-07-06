海軍司令部今(6日)下午針對海軍陸戰隊突擊艇翻覆造成2死1傷意外公布調查報告，海軍強調，所有演訓人員均完成四項專業合格簽證且進行過多次組合訓練，沒有任何一項訓練、機械以及人為因素有疏失，突然的「瞬間湧浪」才是造成意外主因。

海軍司令部調查，這次參加演訓的人員都已經完成「游泳訓練」、「武裝泅渡訓練」、「駐地專精管道訓練」、「操舟訓練」及「全員全裝舟波訓練」等合格簽證。操演部隊採「循序漸進的方式」訓練，在桃子園海域曾經執行過2次「自主任務訓練」及2次「組合訓練」，7月3日這次是99旅步2營步6連第3次的「組合訓練」。

另外，在操演前7月1日由操演指揮官召開「航前會」，提示各項突發狀況處置作為。 另外，操演當天(7月3日)早上6點40分的時候，由連長實施「勤前教育」並下達「安全規定」。

至於在機械因素上，海軍表示，在操演前所有8艘「突擊艇」及「操舟機」都已經由「兩棲偵搜大隊」完成檢驗鑑定 ，狀況均正常。 可排除「機械因素」。

海軍也強調，依據「海軍陸戰隊-特戰訓練手冊」及「兩棲-偵巡艇-運用手冊」律定，突擊艇日間執行海上訓練時， 海象限制為4級（含）以下，浪高1.5公尺（含）以下，才符合操演限制規定。

根據水文及氣象報告，當日上午8點的時候，「登陸操演-灘頭作業組」回報，操演區激浪最大浪高3呎（約0.9公尺），平均浪高2呎（約0.6公尺）、流向北流 、風向南風、海象3級（風速10節），操演地區海象符合突擊艇海象操作標準。

8點40分左營海域操演地區海象逐漸增強，瞬間湧浪變大，查證當日操演「主控艦」- 「中平軍艦」實測操演海域海上風速為13節。8點48分2號，6號突擊艇因受到後方湧浪推擠，導致翻覆。 綜合研判，「環境因素」是本次肇事的主要原因。

(中時電子報)