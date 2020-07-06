以《海上鋼琴師》、《新天堂樂園》等電影配樂聞名全球的配樂家莫利柯奈於6日在羅馬過世，享壽91歲，他的律師喬治歐．阿蘇瑪對外公開證實這件事情。

金曲獎配樂家李哲藝表示，莫利柯奈可說是近百年來公認的電影配樂大師，「他的配樂能說出電影的故事，但又是一個想得比導演還要多的人，能透過音樂寫出電影的靈魂。」

李哲藝以《海上鋼琴師》為例，當鋼琴師遇見心愛女子的場景，「當女主角現身在船艙，他透過那面小小的鏡子看見她，內心的悸動，渴望愛情的心情，都在那段美到不行的主旋律裡表現出來，那段甜美的旋律，卻又有一種距離感的感覺，這也是男主角觀望這段關係的心境。」

除了浪漫唯美的旋律配樂，李哲藝表示，描述西部牛仔故事的《荒野大鏢客》，配樂同樣出自莫利柯奈之手，「光是主題動機那5個音的口哨聲出來，就為整部電影定調，就算沒看過這部電影，一樣會聽過這段旋律。」

莫利柯奈曾在2009年帶匈牙利愛樂管弦樂團來台，演出他的電影配樂作品。他1928年出生於羅馬，畢生創作超過500部電影、電視配樂，2007年獲得奧斯卡終身成就獎，2016年以《八惡人》獲奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎。配樂代表作包括《狂沙十萬里》、《鏢客三部曲》、《馬可波羅》、《教會》、《四海兄弟》、《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》。

(中時 )