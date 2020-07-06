台中市長盧秀燕（左2）6日化身「捷運綠線第一位列車長」，經捷運人員解說，盧當場示範操作車廂內控制台，與行控中心通話，解說捷運綠線特色，稱讚台中捷運是「台灣最新、最好的捷運！」。（張妍溱攝）

台中捷運綠線拼年底通車，暑假期間將啟動初勘、履勘作業。捷運月台採無障礙設計，另娃娃車及輪椅族上下車方便，間距縫隙小，相較其他中運量捷運車廂寬敞，載客量達536人。（張妍溱攝）

台中捷運綠線車廂內馬卡龍色系座椅，超夢幻，且沿線經過許多漂亮公園，宛如在樹海上行走，綠意相伴。（張妍溱攝）

台中捷運綠線拼年底通車，台中市長盧秀燕6日與議會考察行程到北屯機廠，勘查電聯車行控中心、車廂等捷運設施，測試在車站與行控中心通話，市長盧秀燕說，捷運綠線進入最後完工階段，且工程進度超前，8月啟動初勘作業，可望今年底達全線通車目標。

「台灣最新、最好的捷運！」盧秀燕化身「捷運綠線第一位列車長」經捷運人員解說，盧當場示範操作車廂內控制台，與行控中心通話，解說捷運綠線特色，坐上馬卡龍色系座椅，稱讚比其他中運量捷運車廂寬敞；捷運綠線舒適、方便、快速無紅綠燈，沿線經過許多漂亮公園，宛如在樹海上行走，綠意相伴。

盧秀燕表示，台中捷運的票價經過台中市議會審議後，確定起跳價為20元、那每2公里加5元，相較於其他捷運軌道來講，價格稍微偏低一點，那目的就是鼓勵大家搭乘台中捷運，會祭出一段時間免費搭乘方案，她歡迎全國民眾都來搭乘台中捷運。

盧秀燕指出，捷運綠線從她擔任立委時期即全力爭取中央立案，歷經3任市長，如今在她擔任市長時完工，歷經提報計畫及修正，感謝交通部及部長林佳龍審查通過，未來向北延伸到大坑向南延伸至彰化，有信心今年核定。

交通局長葉昭甫表示，交通局全體動員著手籌辦各項捷運通車前準備作業，包括，制定大眾捷運系統相關自治規則、調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊 iBike 點位及停車格，及規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，並統籌協助交通部與台北市政府共同完成通車前應辦事項。

台中捷運公司指出，捷運公司2月3日接管全線18個車站及路軌後，展開各項設備操作、模擬演練及班距測試等密集訓練，5月25日啟動穩定性測試，6月12日完成穩定性測試，持續比照營運模式執行24小時值勤作業，預計暑假期間報請辦理初勘、履勘，達到年底前通車目標。

另民眾關心的捷運藍線，其綜合規劃將於7月15、16日辦理公聽會；捷運橘線6月舉辦可行性研究說明會後，民眾建議都會如實納入報告書，修正完成後爭取議會同意，預計年底提送交通部審查。

(中時 )