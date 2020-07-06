高雄前市長韓國瑜被罷免後，有高雄民眾發起公民罷免活動，點名罷免民進黨高雄市第10選區議員陳致中，因許多人詢問進度，發起人今天發出公告表示，提案連署書份數，目前已突破1萬份，且近期將會取出其中5000份作準備送中選會，並依程序要求寫提案理由書、繼續完成小港區連署造冊。

罷免陳致中楊姓發起人今天(6日)在「罷免陳致中」臉書社團發聲明，鑑於各方關心罷免案朋友在詢問進度，統一公布最新連署進度。經過不到一個月的鴨子划水，截至昨天週日為止，目前提案書份數，已超過1萬份，罷免團體將先取出5000份送中選會。

並依照中選會要求「要分區、里造冊，每50份為一個單位」，目前已經完成前鎮區造冊，這幾天要完成小港區造冊和提案理由書等。

聲明也回應外界質疑，為何連署進度緩慢？發起人表示，連署的志工夥伴都有工作，只能利用公餘時間來做，且獨立運作，沒有政黨支持。也因為《選罷法》規定，所以罷免不能收捐款、獻金，這會違反法律。

發起人並呼籲，由於進入第二階段，需要更多志工，很可能至少需要現在10倍的人數，因此，罷免總部急需找志工，否則罷免團體有可能因為志工不足，而功虧一簣，希望更多有志人士一起加入罷免團隊。

罷免陳致中活動發起人證實，提案連署破萬。(圖/翻攝自 罷免陳致中臉書社團)

(中時電子報)