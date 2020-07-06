佈滿垃圾的環境讓網友直呼太噁心！（圖取自臉書 爆廢公社）

佈滿垃圾的環境讓網友大崩潰(圖取自臉書 爆廢公社)

佈滿垃圾的環境讓網友直呼太噁心！（圖取自臉書 爆廢公社）

成堆的垃圾已經快把走廊淹沒，充滿各種衛生紙、寶特瓶以及吃完的食物垃圾，地板、房間牆壁充滿黃色汙漬，就連電風扇都佈滿了黑色灰塵，髒亂不堪的房間，讓人看了不禁想問：「這到底怎麼住人？」

網友昨(5)日在《報廢公社》發文表示，哥哥家中客廳以及房間垃圾堆積如山，整個環境有如垃圾場，更以無奈的口吻問道：「你們也有這種家人嗎...？」

貼文下方也湧入網友大量留言，有網友建議，可以考慮請專業的清潔公司來整理，原PO則是無奈的回應：「小妹我又再次申請清潔公司，今(6)日晚上會至家中協助處理。」雖已多次申請清潔公司來進行清潔，沒想到過沒多久還是被打回原樣，讓他無奈大嘆，實在是受不了！

許多網友一面倒撻伐，紛紛留言：「清走你哥，一勞永逸。」、「隔著螢幕都聞得到味道...」、「怎麼有辦法跟垃圾睡一起！」、「這是資源回收站嗎？」、「與蟑螂為家的概念...」。也認為原PO太寵哥哥，不應該繼續幫忙處理。但也有一派網友認為原PO哥哥應該是得了囤物症，應該立即就診。

(中時電子報)