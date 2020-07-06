玩美移動近期遭印度誤認為中國App廠商，旗下應用程式玩美彩妝、玩美相機分別在印度被App Store、Play Store被下架。訊連科技（5203）與玩美移動6日舉辦聯合記者會，訊連科技執行長黃肇雄、玩美移動總經理張華禎連袂出席澄清，玩美的應用程式為「100％台灣開發」，也絕無傳送用戶資料給他國使用的情事，疾呼台灣政府能協助聯繫印度政府相關單位，及早開啟雙方對話，將玩美移動旗下應用程式從封鎖名單中移除。

玩美移動2015年從訊連科技獨立出去，近五年來快速拓展至全球市場，是台灣目前最大的軟體投資案，至今總投資金額達8,000萬美元（約新台幣24億元），旗下4款應用程式玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美Fun總下載量8.5億，AR試妝次數一年高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達280家，為台灣本土軟體界的指標廠商。

玩美移動近年來快速拓展，營運體質調整完成，今年第一季已順利轉虧為盈，稅後淨利約7,679萬元，年增30.6％。每股盈餘0.91元，優於去年同期的0.7元。

儘管全球拓展的腳步快速，但玩美移動旗下應用程式被誤認為中國App已經不是第一次。2017年底玩美App首次遭印度軍方誤認，並要求軍人不得安裝。該事件之後，連國內的新聞也開始誤傳，且每隔數月，相同的錯誤訊息一再被轉發，讓玩美移動不堪其擾，合作夥伴也因此產生疑慮。

今年5月，印度應用程式開發商推出的「Remove China Apps」在印度爆紅，該應用程式再次將玩美系列App認為是「中國製造」，雖然該應用程式數天後即被Google下架，但已造成玩美用戶大量流失。

日前印度電子資訊產業技術部再次公布禁用59款App，「玩美彩妝」又遭誤認名列其中，這次因是印度官方政府釋出的消息，造成玩美彩妝、玩美相機分別在App Store、Play Store被下架。目前印度用戶除了無法下載與更新內容以外，玩美的網站與伺服器也遭到封鎖。

據悉，玩美移動在印度的用戶共1.8億，占總用戶量21％，不過目前印度的付費比不高，因此佔總營收不大，對營運與財務的實質影響也不大。但張華禎表示，儘管這次印度官方禁59款中國App的事件對玩美造成的影響並非財務上的，但因為不少國際媒體如CNN、金融時報、路透社等都接連報導，已經演變為國際新聞，更造成玩美在商譽上嚴重的損失與合作品牌的疑慮。

黃肇雄強調，玩美移動是「道道地地」的台灣團隊，以股權來看，玩美股權超過八成為訊連科技、玩美經營團隊、玩美員工持有。他表示，玩美移動100％為台灣開發，印度用戶的資料則是存放在Amazon AWS東京，從未將非中國用戶的資訊傳至中國伺服器。在資安、穩定性以及對外頻寬等，都符合歐盟GDPR以及台灣個資法標準。期望政府部門可以加大力道，協助完美與印度相關單位對話。

(工商 )