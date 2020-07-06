內政部長徐國勇今日為6隻通過MRT（Mission Readiness Test，搜救犬隊國際任務測驗）搜救犬授階，鐵雄因為通過複試，獲得兩線一星，其他5隻搜救犬獲得一線四星。

徐國勇表示，在105年的台南大地震及107年的花蓮大地震，都可以看到搜救犬穿梭在斷垣殘璧的建築物搜索，成功尋獲受困者並順利救出，獲得民眾的讚許與肯定。今天對搜救犬授予正式的階級，代表著我國搜救犬在搜救隊伍的重要性，日後也將依能力分級執行災害搜救，並持續培育優秀搜救犬，保障犬隻權益與福利。

內政部消防署表示，MRT是搜救犬認證的最高殿堂，參加的隊伍必須先取得IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證，MRT每年在歐美地區約舉辦5場，亞洲區除韓國於民國97年舉辦外，台灣在106年辦理時，共7隻搜救犬取得認證，這些通過的搜救犬近年來在台灣重大災害任務搜尋中，都展現高度能力，是搜救隊伍的最佳救災伙伴。

消防署於去(108)年再度舉辦亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證，認證考試依照聯合國國際搜救顧問團標準，採不分晝夜進行，限時36小時仿實際救災模式人命搜救，並完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，通過門檻需找出7成以上的受困民眾，考驗參與認證隊伍的耐力與專業。這次台灣有6隊通過認證，是亞洲第1，獲得國際搜救隊伍的肯定。

今天的活動，也有4隻搜救犬光榮除役。消防署表示，領犬員為了替除役的毛小孩找到溫暖的家，在公告認養收到民眾申請後，經過3階段的嚴謹審核，親自訪視認養家庭，了解居住環境及家庭成員，最終獲得認養的申請人。

(工商 )