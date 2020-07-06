總統蔡英文今（6）日出席「國立台灣博物館鐵道部園區開幕典禮」，呼籲民眾在防疫新生活階段，多多安排博物館等地的知性之旅。

蔡英文指出，經過長達16年的努力，國立台灣博物館的鐵道部園區，終於完成修復，正式開幕。這個園區，可說是台灣近代歷史的起點之一，從1884年建造「台北機器局」開始，這裡就是台灣工業科學和鐵道發展的發源地，歷經政權更迭，也持續成為全台鐵路系統運作、管理的中樞，見證百年來台灣的發展和變遷。如今，把園區的建築群指定為國定古蹟，也完成修復和再利用，在台博館負責營運下，即將正式對外開放。

蔡英文認為，修復古蹟不是一件簡單的事，要修復整個古蹟建築群，更是難上加難，有今天的成果，她要謝謝很多人的付出。第一個要謝謝當年擔任行政院長的游錫堃院長，及當時文建會的同仁，在他們的推動下，才有台博館的「台灣博物館系統」計畫，逐一保存並修復台北舊城區的古蹟建築。

第二，謝謝台博館的工作夥伴，及合作修復園區的所有中央與地方機關，像是土地和建物的所有權人交通部台鐵局，多年來，大家跨越機關的本位主義，持續協調合作，才有今天順利開幕的鐵道部園區；第三，她也要謝謝所有參與修復工作的文化資產界專家學者、建築師事務所及匠師們，今天主辦單位也特別邀請幾位匠師來到現場，一起見證修復的成果。

蔡英文指出，透過硬體的修復，不只保留有型的文化資產，也傳承關於建築知識、工藝技術及鐵道文化等無形文化資產，走入園區，可以感受到歷史的軌跡，也能仔細體會文化累積出的厚度。

她期待在「防疫新生活」階段，大家一起拚經濟、拚振興、拼國旅觀光的同時，也千萬別忘了台灣豐富的文化資產、多元的博物館和美術館，很值得國人多安排幾趟「知性之旅」，坐落在台北門戶地帶的台博館，交通最方便、古蹟最完整、展覽也非常很用心，更是一個不能錯過的選擇。

(工商 )