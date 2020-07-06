周婷婷6日錄JET節目《命運好好玩》，她到大陸發展苦熬8個月，最慘時想到路邊賣香腸，甚至直播4小時只賺人民幣12元，幸好她努力觀察當地直播走向後，強調自己優點走直播培訓路線，與當地公司簽年薪600萬人民幣（台幣近2500萬）的合約，3年1約，每月保證底薪50萬人民幣，業績達標再分成，當講師協助直播主找出自我特色。

周婷婷表示：「直播主有很多，有些賺有些不賺，每個人要賣對商品，這就是我可以出力的部分。」課程分成線上諮詢跟大陸巡迴課程，包含杭州、上海、天津、北京等地。雖然副業蒸蒸日上，但她坦言受疫情影響很大，「疫情剛發生，大陸老闆就希望我回去，因為他看重宅經濟，但當時我媽媽不希望，怕有事難就醫，因為我單親家庭長大，所以想說緩一緩，沒想到一拖就到現在」。

周婷婷曝近況。（吳維書攝）

至於桃花，周婷婷回應：「每天都在想賺錢，就會變成絕緣體，再有桃花都覺得是工作。」她從小演戲，還是對戲劇懷抱熱情，「有工作我就飛回來，哪怕錢比機票還少」。她未來想把直播豐富酬勞拿來買房，「這麼大的金額轉移回來需要時間，也怕被騙，像是之前莎莉姊（陳莎莉）被騙了幾千萬。我不知自己身家有無千萬，但我有上億靈魂」。她目前手上有一棟房子。

(中時 )