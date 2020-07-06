新北市一名男子與妻子結婚不到半年，妻子就離家出走，更在臉書貼出與其他男人的裸身親吻照，他憤而提告妻子和小王，並求償120萬元，法院審理後，判處人妻和小王應連帶賠償人夫12萬元，全案可上訴。

根據判決，人夫主訴，妻子與他結婚不到半年就離家出走，而且陸續跟多名男子有親密的交往關係，更在臉書PO出與其中一名男子阿傑（化名）在旅館內裸身親吻的親密照，以及2人在停車場互相親吻、擁抱、交換戒指的照片，讓他一怒之下決定向2人求償120萬元的精神撫慰金。

阿傑表示，起初他和人妻是客人和酒店小姐的關係而認識的，坦承拍過親密照，在接到人夫的電話後才知道原來人妻結婚了，他表示，自己也是有婚姻關係的人，但在2016年離婚，所以他知道界線在哪，知道人妻有老公後，就請人妻和老公好好相處，同時想向人夫道歉。

新北地院審理後認為，阿傑當時擔任飯店經理，人夫到旅館抓姦時，他應該也在場或在附近目擊，怎麼可能沒有詢問人妻和人夫之間的關係，或了解人妻的婚姻狀況。出庭時又表示無意見，二度向人夫道歉，因此法官不採信阿傑的說詞，判他和人妻應連帶賠償人夫12萬元精神撫慰金，全案可上訴。

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(中時電子報)