男星孫生日前拍片到土城看守所探望母親，透露媽媽因為精神疾病問題，常無法克制地偷東西，因此反覆進出監獄，而她本月1日出獄，孫生在所屬團體「反骨男孩」成員陪伴下，到看守所接她回家，沒想到才過5天，孫媽媽又出事，驚動警方上門，讓孫生崩潰悲吐其實很想不理她，「但我就是心軟」。

孫生喜迎母親出獄不過5天，今(7/6)深夜他突在IG貼出黑底白字圖文，感慨終於懂了為何許多更生人會不斷重複進出監獄，「因為他的家人已經不理他了，只能再進去吃牢飯」，透露母親這回出獄根本沒改變，又出了大事，讓孫生不禁吐露「一個只養我到小學的媽媽，根本沒照顧我！」，其實也不想再理她但就是心軟，自嘲孝順過了頭，即便很氣很無奈，「但沒辦法，她始終是我媽媽」。

孫生說，媽媽是這輩子讓他最頭痛且一輩子完全不知道什麼是感恩的人，「還是一樣無限給我添很大的麻煩，無限給我捅很大的簍子」，他也疑似透露這回媽媽出事，程度嚴重到警方找上門，他雖未明說到底發生什麼事情，但在限時動態上暴怒「太離譜了！這輩子真的從來沒遇過這種事！離譜到極限！」，無奈到開玩笑希望警察下次上門關切，看到他可以不用這麼驚訝，而在團員、朋友、粉絲的關心鼓勵下，孫生立誓「以後要給我的孩子最好的爸爸！」，自我警惕。

(中時電子報)