日本七夕祭（Tanabata Matsuri）將至，日本航空6日中午在報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及各種顏色的「許願福籤」，讓搭機的旅客寫下自己的願望，掛在許願竹上。（陳麒全攝）

日本七夕祭（Tanabata Matsuri）將至，日本航空6日中午在報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及各種顏色的「許願福籤」，讓搭機的旅客寫下自己的願望，掛在許願竹上。（陳麒全攝）

日本七夕祭（Tanabata Matsuri）將至，日本航空6日中午在報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及各種顏色的「許願福籤」，讓搭機的旅客寫下自己的願望，掛在許願竹上。（陳麒全攝）

日本七夕祭（Tanabata Matsuri）將至，日本航空6日中午在報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及各種顏色的「許願福籤」，讓搭機的旅客寫下自己的願望，掛在許願竹上。（陳麒全攝）

日本七夕祭（Tanabata Matsuri）將至，日本航空6日中午在報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及各種顏色的「許願福籤」，讓搭機的旅客寫下自己的願望，掛在許願竹上。

在日本的傳統民俗中，流傳著牛郎（彥星）、織女（織姬）天河相會的浪漫故事，每年日本七夕（國曆七月七日）這天，日本各地將舉行熱鬧的「七夕祭」，男男女女把寫上心願的紙籤（短冊）懸掛在竹枝上，祈求願望達成。為了服務乘客、分享幸福，日本航空也在七夕前夕，於桃園機場舉辦「七夕祈福許願」活動，讓旅客也能寫下心願祈福。

日本航空公司表示，旅客寫下的許願福籤，將會空運前往日本仙台的大崎八幡宮奉納。大崎八幡宮是日本歷史最悠久、最靈驗的寺廟之一。

在今日的七夕祈福許願活動，身著日式浴衣的「浴衣LADY」幫旅客列出財運、愛情、健康、事業、學業等項目，協助旅客填寫「許願福籤」，不過實際許願內容由旅客自由發揮。有旅客寫下「好運旺旺、財源滾滾」、「健康平安」。還有人寫「希望疫情趕快結束」，為全球新冠肺炎疫情仍然嚴竣，祈求未來一切順遂。

(中時 )