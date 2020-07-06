今日中華職棒聯盟於新莊棒球場舉辦「2020年中職新人測試會」。上週一中職公布參加測試會名單，想要挑戰夢想的萊恩，親自報名參加「新人測試會」，但因資格不符，遭聯盟退件，萊恩感到十分沮喪，但毫不輕言放棄。

萊恩得知「球團推薦」有機會可以參加選秀，今日特地從台南北上來到新莊棒球場，早上十點多抵達現場，測試會結束後，萊恩特別找獅隊總教練林岳平、中信兄弟球探井煥翰，帶著自評能力分析表，其中包括「力量」、「帥氣」、「魅力」、「舞技」、「幸運」及「軟Ｑ」，希望可以獲得球團推薦。

其中林岳平看到萊恩手舉「教練我想打棒球」，直呼別鬧了，快點回台南練球，萊恩不死心向餅總表示，「我想參加選秀！」餅總逗趣的說，「那可能下輩子吧！」

萊恩向中信兄弟球探井煥翰（左1）自我推薦，但遭到拒絕。（統一獅提供）

被餅總拒絕後，萊恩找到中信兄弟球探井煥翰，同樣的自我推薦，井煥翰也很詳細一個一個問題詢問萊恩，並作勢將萊恩各項資料填入推薦名單中。萊恩看到時，感到十分開心，但10秒過後，井煥翰突然說：「如果這份名單送出去，你或許還有機會，但我可能會被fire，萊恩你就別鬧了。」

再次被中信兄弟拒絕後，萊恩仍不放棄，仍在現場等待是否可以巧遇其他隊球探，等待一小時後，等不到最後機會，聯盟工作人員看到萊恩還在現場，對於他的精神感到十分敬佩，但也告訴萊恩各隊推薦名單已經公佈，似乎沒有你的名字，你辛苦了。

本日萊恩再次爭取可能機會落空，萊恩難掩失望心情，但也不會因此放棄。萊恩表示，「今天來到現場看到測試會的選手，讓自己也很震撼，大家都很執著投入每一個機會，但也深刻了解自己能力與他們的差距，我不會因此氣餒，明天站在舞台上，我仍會用最好的表現呈現給球迷。」

(中時 )