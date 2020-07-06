2020年教育部最高榮譽的總統教育獎，家扶基金會扶助的兒少共有15名孩子獲殊榮，但受疫情衝擊，兒童認養人負成長，代墊助養費高達400萬元，與去年相比，捐款銳減33％，家扶已動用預備金因應，急需招募兒童認養人及助養費用，助家扶兒勇闖逆境、堅持夢想。

台灣家扶基金會來自全台十個縣市的家扶中心兒童與少年，計有十五人獲總統教育獎，其中，曾因雞胸症，運動量受限的林崇佑，克服身體限制，拿下2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽金牌，他希望開創自己的一片天，回報阿嬤養育之恩。

另一對空手道雙姝，國三學生胡鑫、高三辜雪芃，為南投家扶中心扶助的孩子，胡鑫感念姑姑把她當女兒般照顧，計畫將總統教育獎的獎金給姑姑動手術，孝心感人，另一名辜雪芃獲總統教育獎，規畫將獎金拿來貼補家用，存下來成為大學學費。

今年獲總統教育獎的15名家扶兒，有5人是單親家庭、4人來自隔代教養家庭、2人為生命的鬥士，即使生病仍不向命運低頭，不僅擁有許多才藝，是比賽常勝軍、家事小達人，許多孩子獲獎後紛紛寫信和認養人分享喜悅之情，感謝認養人一路的陪伴與鼓勵。

家扶基金會執行長何素秋表示，今年新冠疫情影響各行各業，除了景氣問題，家扶基金會的捐款也明顯下滑，與去年同期相比，今年迄今捐款減少33％，家扶動用到基金會預備金，急需招募國內、外兒童認養人及助養費用。

(中時 )