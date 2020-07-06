資金行情欲罷不能，台股周一接續上周氣勢開高走高，直接跳兩關攻上12000點，收盤大漲207.54點，收今日最高12116.7點，半導體、光電、電子等類股再度成為盤面主流、價量齊揚。其中聯發科(2454)今開盤隨即秒填息，上漲15元以589元作收，帶動類股漲聲四起，包括通嘉(3588)、麗正(2302)、揚智(3041)、立積(4968)、創意(3443)、聯傑(3094)、虹揚-KY(6573)全部亮燈漲停。

祥碩(5269)、菱生(2369)、愛普(6531)、聯詠(3034)、漲幅則是超過8%，茂矽上漲7.72%、虹冠電(3257) 漲6.15%，瑞昱(2379)、同欣電(6271)、世芯-KY(3661)、晶相光(3530)、富鼎(8261)也都逼近半根漲停板；至於權王台積電(2330)則是上漲8.5元或2.58%，來到338元，創下2月下旬以來新高。

觀察半導體類股指數今天勁揚2.44%，來到236.9創歷史新高，日K連5紅，成交比重達28.5%、居類股資金流向之冠，顯示投資人在台股高檔之際，依舊不畏懼出手追高。

從外資動向來看，最愛的還是台積電，截至7月3日為止連4天買超合計52175張，而今天除息的聯發科，則是連3天賣超2011張。外資也出手連買虹冠電6天736張、祥碩4天412張、揚智3天8450張，而買超2天的有立積、同欣電、世芯-KY。至於瑞昱被賣超5天3863張、連賣3天晶相光400張、愛普192張，聯詠賣超2天1311張。

不過，這股資金潮堆疊出來的行情，還是得關注基本面來選股。拓墣產業研究院指出，預估2020年全球半導體產值約3019億美元，年減1.3％，其中IC設計與晶圓代工業者，今年表現將優於整合元件廠(IDM)，主要是晶圓代工業的產品組合廣泛、受疫情影響相對較小，而IC設計業者亦較有彈性調整晶片規格，對今年成長趨勢正向看待。

(時報資訊)