不動產代銷產業龍頭海悅(2348)6月合併營收為新台幣2.68億元，創今年單月新高，年增率174.56％；第二季合併營收6.54億元，僅次於去年第四季8.06億元，年增率157.84％；累計上半年合併營收11.93億元，與去年同期相較成長167.4％。

海悅表示，去年啟動全台建案開發，今年陸續收成，受惠北中南建案持續貢獻，包括《連雲台北學》、《土城日月光》、《宏普中央公園》、《麗寶豐洲》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等熱銷建案挹注，推升6月、第二季及上半年合併營收，皆較去年同期大幅成長。

海悅全台在手代銷建案逾千億元，展望下半年，代銷個案包括台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、《新潤莫內花園》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》、新竹《竹科匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案。

海悅進一步表示，自地自建開發業務銷售報捷，子公司「悅大建設」推出《微笑海悅》，銷售率超過85％，即將完銷倒數；子公司「海研建築」推出新莊《海悅花園》，銷售率突破7成，兩建案預計分別於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益。與知名建商達麗建設及新潤、亞昕建設，分別在台中與南港進行土地開發與推案，預期第四季開始規劃作業。

(時報資訊)