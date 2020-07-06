不畏美國新冠肺炎確診數飆升，美股期貨漲幅持續擴大，以及中國經濟數據報喜及疫情降溫，帶動大陸股市飆升，由中資金融股領軍，恆生指數收盤飆漲966.04點或3.81%，為26339.16點，站穩26000點大關，稍早前一度漲逾1000點。國企股(H股)大漲4.72%，收在10726.83點。

資金大舉湧進中國與香港股市，中資證券股大漲，光大證券漲30.43%，招商證券漲28.99%。中資保險股與銀行股漲勢凌厲，中國太平勁揚17.37%，中國人保漲17%，新華保險漲14.65%，浙商銀行漲28.21%，光大銀行漲20.52%。

大陸地產股、汽車股、蘋果概念股與石油股全面大漲，佳兆業漲11.18%，萬科漲7.79%，碧桂園漲7.51%，吉利汽車漲15.82%，瑞聲科技漲9.84%，比亞迪電子漲9.81%，崑崙能源漲12.97%。

中芯大漲20.6%，股價再創新高，該公司宣布在大陸科創板的股票首次公開發行（IPO）認購價為每股27.46元人民幣，預計將募集532.3億元人民幣，將創下科創板史上最大規模的IPO。

(時報資訊)