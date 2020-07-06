總太地產（3056）今（6）日公布上半年營收達16.08億元，年增率高達7倍！今日盤中股價最高飆到39.60元的歷史新高；收盤價39.50元，上漲了0.8元，漲幅2.07％。

由於總太地產配息3元，預計7/8日除息，由今日總成交量高達5,200多張來看，顯示投資人追價參與除息的意願頗高。

(工商 )