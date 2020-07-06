房地產代銷龍頭海悅國際（2348）今（6）日公告6月營收為2.68億元，今年單月新高，年增率174.56％；第二季合併營收6.54億元，僅次於去年第四季8.06億元，年增率157.84％；累計上半年營收11.93億元，與去年同期飆高1.67倍。

海悅表示，去年啟動全台建案開發，今年陸續收成，受惠北中南建案持續貢獻，包括《連雲台北學》、《土城日月光》、《宏普中央公園》、《麗寶豐洲》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等熱銷建案挹注，推升6月、第二季及上半年合併營收，同步比去年同期成長。

展望下半年，海悅表示，計劃布局全台，包含台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、《新潤莫內花園》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》、新竹《竹科匯》，及高雄市《美術白天鵝》等建案，加計已接案尚未完銷之熱銷個案，合計全台在手代銷建案逾千億元，全年營運展望佳。

(工商 )