日本野球機構（NPB）、職業足球J聯盟共同舉行的新冠肺炎對策聯絡會議，今（6）日透過網路視訊第11次開會。雖然最近東京地區連續4天都出現100多起確診病例，NPB會長齋藤惇重申，自10日起仍會按計劃每場比賽最多開放5000名觀眾進場。

現年80歲的齋藤惇說，政府在5月25宣布，對於各項活動的限制將逐步放寬，這一波先開放5000人進場。7月20日會再一步討論，希望8月1日能夠擴大到開放各球場50％的席位，這樣就會有1、2萬人進場。不過齋藤也說，這必須獲得內閣辦公室的批准才行。

最近東京地區疫情又轉趨嚴重，齋藤淳說，這確實要予以重視，不過10日起的賽事都在東京以外進行，主要是在西日本各地，要到24日東京市區的明治神宮球場才會有比賽，屆時再來檢討還來得及。

愛知醫科大學教授三鴨廣繁表示，最近的疫情屬於第2波流行，民眾應減少移動，但估計會在2周內逐漸緩和，到20日再來討論下一步的開放政策會比較合適。

(中時 )