蔡英文總統今天下午前往高雄慰問漢光演習預演受傷人員，重傷的阿瑪勒·道卡杜中士已可自主呼吸，但仍需要機器協助，她說這算是過了第一關的挑戰，也請家屬們務必保重，並請國防部務必做最完整的調查，及做好必要的安全防護，讓未來的演訓都能有效，避免不必要的意外。

蔡英文抵達國軍高雄總醫院左營分院後，首先向在此次演訓意外中殉職的陳志榮上士、蔡博宇上兵家屬，表達深切慰問哀悼之意；隨後也前往病房探視受傷弟兄姊妹－阿瑪勒·道卡杜中士及陳若盈中士，除慰問家屬，也請國軍盡一切努力，提供最佳醫療照護，讓受傷官兵能得到最好的復原。

蔡英文向表示，今日來到國軍醫院，主要是探望兩位正在治療中的國軍同袍，並向已離開我們的兩位國軍弟兄－蔡博宇上兵及陳志榮上士的家屬，表達對殉職弟兄為國家犧牲奉獻的敬意跟感謝，並請家屬們務必要保重。

他說，陳志榮上士的父母親及妻子，都以他為榮，認為他對國家的奉獻，是一件很光榮的事情。陳上士的妻子因為已經懷孕，我們將給她最好的照顧，讓小朋友可以平安生產及長大。

蔡博宇上兵的父親，因為去年妻子過世，今年蔡博宇上兵又離開，非常的傷心，她也請蔡博宇上兵的兩位哥哥，多多照顧父親。兩個家庭都非常以他們的子弟為榮，對於他們對國家的奉獻跟犧牲，覺得很光榮。

談及兩位正在接受治療的士官，蔡英文表示，她已向阿瑪勒·道卡杜中士的姐姐表達慰問之意，阿瑪勒現在可以自主呼吸，但是需要機器協助，算是過了第一關的挑戰，政府會給他最好的醫療照顧，希望他克服後續挑戰，能夠康復再加入我們，一起為國家打拚。

另一位陳若盈中士是年輕的女生，她的傷屬於輕傷，因為吸入了一些海水，肺部有發炎症狀，不過院方對她的照顧很好，復原情況看起來不錯，也希望她能早日康復。蔡英文詢問她，是否會因為此次意外，使得將來服役心裡有困難，陳若盈回應不會，恢復後將返回工作崗位繼續努力。

蔡英文指出，這次意外，她對殉職的弟兄深感沉痛、哀傷與不捨；對於所有國軍弟兄姊妹為國家的奉獻，她真的很感謝，也代表國家向他們表達敬意。對於他們的家屬，她也表達了慰問之意，並請國防部對家屬的後續照顧，能以最高標準、最好待遇，讓家屬們在往後的生活上，能沒有後顧之憂，讓他們的孩子可以平安成長、家裡的長輩也能得到最好的照顧。

談及本次的意外事件，她強調，相關單位都還在調查中，她也請國防部務必做最完整的調查，並做好必要的安全防護，讓未來的演訓都能夠有效，而且避免不必要的意外。

最後，蔡英文表示，她會前往海軍陸戰隊九九旅步二營為海軍陸戰隊的弟兄姊妹加油打氣，希望他們不要因這次的意外事件，打擊到士氣，可以持續、堅強的一起來保衛國家。

(中時 )