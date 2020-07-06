新北市19歲男子黃堃翔去年11月在蘆洲三民路發現17歲吳姓少年騎乘他弟弟遺失的機車，一路尾隨對方至三重集賢環保公園旁，上前質問，引發爭吵，未料黃堃翔竟拿出折疊刀刺入吳姓少年左胸，送醫後宣告不治；新北地院審理後依傷害致人於死罪，判處7年10個月有期徒刑。

黃堃翔與友人42歲蔡姓男子去年底在蘆洲三民路上發現吳姓少年騎乘弟弟轉介他人的機車，一路尾隨對方從蘆洲到士林再至三重，於富貴街與吉祥街口時攔下吳姓少年，要他交代機車來源，未料雙方發生衝突。

黃堃翔與吳姓少年吵架後發生拉扯，沒想到黃堃翔竟突然拿出折疊刀，朝著吳姓少年胸口猛刺，救護人員獲報到場將少年送往新光醫院急救，但因傷勢過重，宣告不治。

黃堃翔事後主動向警方自首，表示自己沒有要殺害對方的意圖，只是在拉扯過程中發生意外，才會造成這起命案，但檢方認為黃嫌說詞反反覆覆，依殺人罪嫌起訴犯嫌，並請求法院從重量刑。

新北地院表示，2人互不認識，黃男應無預謀殺人之意，因此依傷害致死罪判刑；但認為黃姓犯嫌因自制能力差，導致吳姓少年家屬白髮人送黑髮人，受盡折磨，加上黃嫌至今仍未與家屬達成和解，決定判刑7年10個月，可上訴。

(中時 )