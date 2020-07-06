2020.7.6／高雄▲樹德科大學生展現軟實力，設計的後疫情時期小物頗受歡迎。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大流行設計系學生利用暑假，參加業者舉辦的智慧型電腦刺繡設計人才培訓學程計畫暨成果發表會，設計出的產品頗具巧思，在後疫情時代展現軟實力，創造商機。

目前，新冠肺炎疫情已經趨緩，業者嗅到口罩的時尚穿搭，樹科大學生分別對「後疫情時代—口罩樣式設計」與「台灣地方特色刺繡商品設計」，設計口罩與特色伴手禮。

在「後疫情時代—口罩樣式設計」提案中，學員黃靖軒運用防疫社交距離的創作發想，以愛心及驚嘆號的刺繡圖案，測試視力之間的社交距離，創作理念非常具突破性與張力。

台灣喜佳公司總經理蔡敏智表示，與病毒共存的後疫情時代，口罩時尚化儼然成為流行服飾中最重要的配件，學員的設計及創意，透過自身示範配帶，把口罩的個性化展露無遺。

至於「台灣地方特色刺繡商品設計」提案，學員謝鎧如說，在創作過程中可以讓自己有更大膽的發想。其作品《拾圓帽帽》獲得流設系主任陳鴻仁的讚賞。此作品創意十足，以硬幣上對台灣歷史做出貢獻的人物肖像為發想，自我期勉向偉人看齊，並把自己的臉龐繡入作品裡，記錄自己的誕生。

學員吳孟璇與王俊傑則以台灣揚名國際的特色小吃，包含外國人來台必吃的小籠包、夜市的糖葫蘆、珍珠奶茶等作為元素，設計出可愛的刺繡束口小物袋、抱枕。

(中時 )