印度總理莫迪探視流血衝突傷兵

中印邊境部隊6月15日在高達4,267米的東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，導致20名印度官兵喪生，超過40名解放軍死亡或重傷。

據路透6日報導，印度政府消息人士、兩名部署當地的印軍，還有死亡印軍家屬說，在這場短兵相接的衝突裡，印度官兵手無寸鐵，在陡峭的山脊上突然遭人數較多的解放軍圍毆。一名印度軍人的父親說，兒子的同袍告訴他，愛子在黑暗中遭金屬釘割喉。

目擊者告訴死亡印軍親屬，他們之中還有些人是跌落零下冰冷的加勒萬河中喪生，而這些軍人都隸屬「第16比哈步兵營」（16 Bihar infantry battalion）。雖然雙方並未開火，但在長達約6小時的打鬥中，卻造成自1967年中印邊境衝突以來，兩國軍人死傷最慘重的打鬥事故。13名死亡印軍的親屬談了相關狀況，而其中有5名印軍的家屬拿到令人慘不忍睹的死亡證明，列出死者身上的駭人傷勢。

由於軍規限制，發表談話的印軍無法具名，而所有的家屬也都以不該談論軍方事務為由，要求匿名，至於印度國防部則未回應。至於中國大陸外交部則重複先前的說法，堅稱是由於印度部隊越界挑釁，才引發這次衝突。

然而，中方並未提供印度部隊主動攻擊的證明，而路透記者看到的印軍死亡證明上顯示，3名死亡印軍的「頸動脈破裂」，而兩人頭部有利器或尖銳物造成的創傷。5張死亡證明上都說，他們的頸部和前額有明顯的傷痕。

消息傳出，印度邊防部隊以寡敵眾，而且手無寸鐵後，可能進一步激化印度人的反中情緒，並引發為何印度部隊在沒有武裝的情況下，就上了情勢緊張的邊境前線。印度最大反對黨國大黨國會領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）已推文，要求政府徹底說明。

(中時電子報)