炎熱的暑假來臨，各家餐飲業者紛紛推出獨具特色的時令料理，座落新北板橋的全國最高自助餐廳「50樓Café」(50F) 將於7月7日至8月底推出「仲夏好食光」活動，其亮點即每餐上演的黃鰭鮪魚現切秀，視覺味覺兼具的展演，讓人垂涎；此外，為了感謝辛苦的醫護人員，7月份憑證件消費可享4人同行1人免費的優惠。

曾於國際廚藝大賽奪冠、有30年經驗的主廚陳俊杉表示，「仲夏好時光」的食材使用東港的現流「黃鰭鮪魚」，市價每條大約30公斤、每公斤約400元，其肉質紮實、油脂適中；消費者於活動期間，除了享用現切現吃的鮪魚生魚片和炙燒鮪魚腹外，還有這些創意料理像是：做成化應子芒果鮪魚捲、鮪魚珠寶盒、炙燒鮪魚乳酪甜瓜、甜橙四季豆蕃茄鮪魚沙拉、鮪魚頭酸菜湯等，提振炎夏的食慾。

於餐廳消費期間，提供饕客多樣選擇，有生猛海鮮吧、人氣日料區、炸物燒烤區，除上述的時令海鮮，還有備受歡迎的爐烤美國牛肉、和現點現炒的義大利麵檯區，亮點菜色包括：綠竹筍烹製的金沙雙筍、和風雙鮮竹筍煎餅，以及假日供應的竹筍花雕雞，外加酒香蒸蝦、蜜汁豬肋排、普羅旺斯牛肉丸、紅糟豆醬滷豬腳、清蒸時魚等，於盛夏享受高樓美景及美食！

為回饋辛勞的醫護人員，推出優惠活動：獨享4人同行1人免費，或8人同行2人免費，以此類推，每組訂位須出示一張相關證件，無法列入人數計算的為免費的兒童、已有半價優惠的人士，亦無法與其他優惠或餐券併用。

(中時 )