總統府提供

蔡英文總統（中排右）6日南下國軍高雄總醫院左營分院探視受傷官兵。（林瑞益攝）

蔡英文總統今天下午前往高雄慰勉海軍陸戰隊九九旅步二營時表示，政府會給予漢光演訓意外事件中受傷或殉職同袍最好的照顧，也要給家屬最大的協助。期盼陸戰隊士官兵持續傳承陸戰隊堅強鬥志，擦乾眼淚，堅定勇敢的為陸戰隊、國軍及國家，一起繼續流汗打拚。

蔡英文在致詞時表示，日前演訓中的意外事故，造成陳志榮上士、蔡博宇上兵兩位英勇弟兄的殉職，以及阿瑪勒·道卡杜中士昏迷住院中，此外，楊昌霖少校也離開了我們。

她說，這不僅是國家的損失，也令所有國人同胞感到難過，尤其是這次發生意外的弟兄，都是各位朝夕相處的同袍，大家一定更加悲痛。

所以她今天來到這裡，就是要替各位打氣、加油。「國家需要國軍，國軍需要海軍陸戰隊，這個守護國家的任務，一刻也不能停下來」。剛剛，她也先向兩位殉職弟兄的家屬致意哀悼，隨後也在醫院中，探視昏迷的弟兄，慰問家屬。

她也要求國防部，一定要全力照顧國軍弟兄姐妹，尤其在這次意外事件中受傷或殉職的同袍，都要給予最好的照顧，也要給家屬最大的協助。她知道意外的發生，失去弟兄的傷痛，以及外界的各種聲音，一定會造成影響。「在這個關鍵的時刻，我們一定要穩住士氣、堅守崗位」。

雖然有國軍官兵殉職、受傷，但蔡英文強調，陸戰隊的堅強鬥志，會持續傳承下來。我們各位陸戰隊的士官兵，擦乾眼淚，堅定、勇敢的爲陸戰隊、國軍及國家，一起繼續流汗打拚。「我也要告訴各位，身為三軍統帥，我一定會和大家站在一起，共同流汗打拚，克服所有的挑戰」。

她要大家記得今天，用最好的表現，全力完成每一次的任務，來緬懷我們殉職的弟兄。「勿忘初衷，努力加油」。

(中時 )