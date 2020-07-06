面對疫情改變房市，台灣房屋斥資1億元打造智慧型訓練中心，台灣房屋總裁彭培業6日指出， 後疫情時代「馬拉松型」產品當道，建設多、人氣旺、商機穩的衛星城市、或新興重劃區後勢看好，目前台灣房屋在桃竹地區直營80店，目標擴增至百店。

彭培業表示，台灣房屋今年上半年業績成長了31%，在房價較低的桃竹地區平均每店每月有250萬元的業績，因應市場交易結構的改變，商用不動產，特別是店面，將是未來深耕的重點產品，過去25年來台灣房屋在桃竹地區銷售的店面總金額已突破千億元，近年來桃園每四間店面就有一間是台灣房屋所成交。

面對疫情改變房市、5G時代到來，台灣房屋也投入1億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，讓經紀人員在擬真情境中演練，在新的電視廣告中，彭培業還親自入鏡，擔任電視廣告中的主角。

彭培業表示，過去市場是短進短出的「短跑型」當道，後疫情時代，不動產具有長線、抗跌、穩健的優勢，下半年將是「馬拉松型」產品當道，特別是林口新市鎮、桃園青埔、新竹關埔、台中北屯機捷特區、高雄橋頭新市鎮等五大重劃區，除了交通建設利多、產業園區就業支撐，人口移入和房價潛力更甚精華區。

新冠肺炎疫情改變了世界，後肺炎時代，加上人口老化問題嚴重，「健康地產」的產品將市場需求將更為興盛，例如豪宅家義與服務也在演進，豪宅1.0有游泳池、全天候休全；豪宅2.0有豪華大廳、祕書服務；豪宅3.0有禮賓接待、餐廳服務、活動規劃，目前市面上豪宅多屬豪宅3.0，不過未來擁有健康溫泉、復健服務、營養諮詢的豪宅4.0、甚至有專業護理、健康管理的豪宅5.0，將成為市場趨勢。

(工商 )