鮮活果汁-KY（1256）今（6）日公告6月合併營收為新台幣3.63億元，跟去年同期相比單月年減幅已縮小至0.34％；累計上半年合併營收為12.75億元，與去年同期相比，年減26.28％。

鮮活指出，隨著中國大陸推動企業有序復工復產、減稅降費、租金減免和穩崗補貼等政策的實施，有望緩解經濟下行，鮮活也將持續深耕經銷商、連鎖餐飲系統與工廠體系客戶，下半年營運可望優於上半年。

受中國大陸新冠肺炎疫情影響，鮮活今年上半年營運受衝擊，2月合併營收年減85.29％、3月年減50.37％、4月年減27.84％、5月年減12.51％，可以觀察到營收衰退幅度已逐月明顯收斂，最新6月合併營收年減幅更縮小至0.34％。

鮮活表示，受惠疫情趨穩及旺季效應加持，整體市場手搖茶飲需求提升，加上公司憑藉研發創新能力及專利技術優勢，持續提供客戶客製化與多樣化的產品，帶動6月出貨量提升。

鮮活並指出，整體第二季合併營收逐漸回溫，推升上半年合併營收突破12億元，估計下半年可望隨夏日高溫，飲品需求增溫，營運展望正向。

(工商 )