資金大舉湧入下，帶動6日大陸股匯雙雙走升。人民幣兌美元在岸價6日下午4點半收報7.0330，較上一交易日收盤價7.0680元升值350個基點，單日升幅0.5％，創下逾3個月新高。

截至下午4點42分，人民幣兌美元離岸價報7.0339元，上漲339個基點，單日漲幅0.48％。

人民幣兌美元中間價6日報7.0663元，貶25個基點，跌幅0.04％。

(工商 )