輔大醫院許書華醫師帶領台灣運彩全國大專校院系際盃參賽球員跳洗手舞。

全國規格最高、參賽人數最多的「2020年第3屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽全國總決賽，本周末就要在新北市三重棒球場進行16強賽，問鼎3連霸的台北海洋科技大學海洋運動休閒系，在規則修改下希望可以創造完美結局。

今年的台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽修改規則，新增105學年到107學年大專棒球聯賽一般組前三名的選手，每場比賽一隊最多只能有3名同時下場的規定，因此前兩屆打下冠軍的台北海洋科技大學海洋運動休閒系的成員中，今年四年級的外野手林志軒就把上場機會讓給學弟，自己擔任教練。

上屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽冠軍成員之一林志軒（右），本屆擔任台北海洋科技大學海洋運動休閒系教練，幫助學弟成長。（陳筱琳攝）

去年冠軍戰立下不少功勞的林志軒，表示新規則讓球隊只能多教給學弟們發揮，部分無法出賽的學長們就以教練身份協助學弟，「各隊實力接近，所以本屆我們打起來都蠻辛苦的，關鍵時刻希望能夠有人挺身而出，爭取16強席次的比賽就差點輸掉，驚險晉級，希望總決賽大家可以好好發揮，讓五專生活留下完美結局。」

7月11日、12日在新北市三重棒球場進行16強決賽，全國8強決賽則於7月23日到26於同一場地進行，16強賽起都有安排轉播服務，8強將由FOX體育台全程轉播。

台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽前兩屆邀請中信兄弟彭政閔、旅美左投陳偉殷等知名球星參與，也為參賽學生們鼓勵、分享自己學生時期的棒球經驗，今年邀請中信兄弟王威晨代言，鼓勵所有選手勇敢實踐並享受比賽，並將棒球精神實踐於人生中，為自己的人生揮出勝利的全壘打，今天的記者會也邀請輔大醫院許書華醫師帶著選手一起跳洗手舞，提醒球員運動之餘也不能忘記注意手部清潔、降低感染新冠肺炎的風險。

(中時 )