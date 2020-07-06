隨著台灣旅遊大爆發，民眾搭配使用安心旅遊補助振興三倍券進行「報復性消費」，仍有許多旅客在觀望下半年各家航空復飛的情況。備受注目的新星「星宇航空」於官方臉書PO出「曬舊照神還原」，呼應粉絲曬出過往出國的風景照，意外勾起民眾想出國的心，記者跟星宇航空求證是否有打算開國內航線，對方回應，今年底尚無規畫，但等到疫情趨緩，美國航線開了，或許會考慮開歐洲線。

籌備2年、今年1月23日啟航的星宇航空，星宇航空，受到疫情衝擊及政策影響，繼6月復飛澳門，於7月初恢復檳城航線，調整為每週二班載客服務，因配合檳城國際機場檢疫作業，航班時間調整為JX721台北-檳城08：00-12：30，JX722檳城-台北則調整為13：30-18：20，持續嚴格執行多項防疫措施。

因星宇航空在官方臉書PO出「曬舊照神還原」，讓許多想出國的民眾特別有感，引發「想出國」的討論，在與星宇航空電話訪問時，他們表示，目前還在觀望北美的疫情狀況，等狀況穩定後，會考慮開北美航線，談到旅客最熱門及關心的離島航線，因為高層未有規劃，確定今年底前不開離島航線。

(中時 )