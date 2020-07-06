今天是西藏精神領袖第14世達賴喇嘛85歲生日，他5日透過視訊表示，期望能再次訪問台灣。外交部指出，目前並未收到達賴喇嘛訪台申請。倘若收到，我方會依照相互尊重的原則，在雙方皆方便的時程，歡迎達賴喇嘛再度來台弘法。

達賴喇嘛7月5日在印度達蘭薩拉回應生日願望時表達盼再度訪台，外交部發言人歐江安今做上述回應。

達賴喇嘛曾在1997年、2001年及2009年，前總統李登輝總統、陳水扁、馬英九任內三度訪台。他曾說，希望每年都能到台灣。

(中時 )