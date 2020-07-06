全台灣共有6隻搜救犬通過搜救犬認證的最高殿堂MRT，內政部長徐國勇6日替6隻搜救犬授階，官階最高2線1星。（葉書宏攝）

全台灣共有6隻搜救犬通過搜救犬認證的最高殿堂MRT，內政部長徐國勇6日替6隻搜救犬授階，官階最高2線1星。（葉書宏攝）

消防署6日替4隻搜救犬舉辦退休儀式，替牠們找到未來的家。（葉書宏攝）

消防署6日替4隻搜救犬舉辦退休儀式，替牠們找到未來的家。（葉書宏攝）

消防署6日替4隻搜救犬舉辦退休儀式，替牠們找到未來的家。（葉書宏攝）

亞洲共有7搜救犬通過搜救犬認證的最高殿堂MRT，南韓1隻、台灣6隻，台灣數量亞洲第一，內政部長徐國勇今（6日）替6隻搜救犬授階，其中「鐵雄」成績最好被授予2線1星，其他授予1線4星，另外，同時舉辦4隻搜救犬退休儀式，替牠們找到未來溫暖的家。

徐國勇表示，認證過程中，搜救犬須限時36小時仿實際救災模式人命搜救，並完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，找出7成以上的受困民眾，相當感謝領犬員的愛心，因為他們的愛心讓搜救犬克服各項考驗。

徐國勇指出，台灣有地震、土石流等災害，其中瓦礫場搜索相當危險，地震之後隨時有崩塌的可能，訓練過程艱辛，可以通過認證、認證數量又是全亞洲最多，這是台灣的驕傲。

「搜救犬如同自己的小孩！」徐國勇也說，除了授予搜救犬官階外，同時舉辦4隻搜救犬退休儀式，領犬員們相當捨不得，把牠們如同女兒般嫁出去。認養搜救犬民眾開心分享說，「特地帶著孩子一起來，未來搜救犬就是家中的一員。」

(中時 )