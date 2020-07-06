印度衞生部門6日公布，國內過去24小時新增24248件新冠肺炎個案，較前1日的新增紀錄略降。但全國累計病例已逼近70萬大關，超越俄羅斯，成為全球確診人數第三名的國家，僅次於美國和巴西。

印度前1日新增24850件病例，創疫情爆發以來單日新增最高紀錄，至今日已經連續4天單日新增病例數超過2萬，全國累計共19693人病亡。

中央政府文物管理部門一度決定，周一起重啟轄下的3691個觀光景點，包括世界文化遺產泰姬瑪哈陵、紅堡等。但由於附近的阿格拉市疫情嚴重，當局周一又收回成命，取消重開泰姬陵的決定。不過，馬哈拉施特拉邦及泰米爾納德邦則計劃如期放寬防疫限制，重啟經濟。

印度多個城市仍處於高危狀態，為了恢復經濟，印度政府從6月起逐步針對各個經濟領域進行解封。印度業界估計，新冠肺炎疫情可能導致旅遊服務業約3800萬人失業，旅遊業要恢復常態，至少要等到明年1月。印度旅遊服務業對國內生產總值貢獻率約佔5%左右，佔全國約12.75%的勞動力。

(中時 )