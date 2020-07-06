南投縣長林明溱6日在縣務會議中呼籲行政院，將國中、小學教室加裝冷氣，納入前瞻計畫，解決教室酷熱難耐，上課揮汗如雨問題，讓學生心無旁鶩，安心學習，提升教學成效。

針對夏日高溫造成教室酷熱，影響學生健康與學習品質，林明溱在縣務會議中，指示教育處向教育部建議爭取前瞻經費挹注，在教室加裝空調設備，同時詳細了解全縣國中小教室實況，並分級列管，以便籌措經費逐步改善。

林明溱指出，近來，南投縣的氣溫屢創36℃以上的高溫紀錄，學生在炎熱的天氣中上課相當辛苦，無法專心，也不利健康，迫切需要改善。

林明溱表示，日前，立法院再度通過前瞻預算4200億元，經費非常龐大，一定要把錢花在刀口上！行政院長蘇貞昌如果能夠同意提撥幾百億元前瞻經費給教育部，用於補助各級學校裝設冷氣所需的費用，改善教室空調，就可以讓學生在優質環境中，心平氣和的學習成長。

(中時 )