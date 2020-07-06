台幣強強滾，外資終於終止連四月撤離，6月份淨匯入破千億元新台幣！金管會2020年7月6日公布最新外資動向，6月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約41.35億美元（約新台幣1,226億元）、陸資累計淨匯出約0.01億美元，而累計淨匯入也終於重新站上2千億美元大關，來到2,007.34億美元。

受到新冠肺炎疫情影響，外資從2020年2月起連續四個月撤離，淨匯出合計181.35億美元，即有逾新台幣5,400億元撤離台股，外資加陸資匯入餘額到5月底更降到1,967.76億美元，不止跌破2千億美元大關，更創51個月來的月底存量新低。

6月份疫情受控、投資氣氛好轉，加上台灣股匯雙強，外資紛回籠。境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約41.35億美元，約台幣1,226億元；陸資累計淨匯出約0.01億美元

不過，就今年前六月來看，外資仍是淨匯出的。金管會公布2020年1月1日至2020年6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約126.77億美元；陸資累計淨匯出約0.13億美元。

存量來看，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至2020年6月30日止累計淨匯入約2,007.34億美元，較2020年5月底累計淨匯入1,965.99億美元，增加約41.35億美元；陸資截至2020年6月30日止累積淨匯入約1.76億美元，較2020年5月底累計淨匯入1.77億美元，減少約0.01億美元。

全體外資截至6月底投資上市（櫃）股票情形為買進上市股票總金額約新臺幣50,535.78億元、賣出上市股票總金額約新臺幣56,452.46億元，外資累計賣超上市股票約新臺幣5,916.68億元。外資買進上櫃股票總金額約新臺幣5,318.58億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣5,560.7億元，外資累計賣超上櫃股票約新臺幣242.12億元。

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