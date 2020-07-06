歐美主要消費市場陸續解封，流行服飾以及通路門市客戶遞延訂單回籠，國內紡纖廠第二季的業績為今年谷底幾已確定；中游的宏益(1452)、下游的聚陽(1477)第二季的營收已呈逐月成長。市場指出，在全球經濟活動重啟下，紡纖產業第三季的營運可望逐漸回溫，下半年或可「季季高」。

宏益6月營收6576萬元，已比上月成長30.8%；聚陽6月營收21.54億元，已比上月彈升49.72%。

宏益今年累計1-6月營收5.17億元，年衰退49.47%；宏益指出，上半年營收雖較去年同期大幅減少，今年全年的營運仍保守；但，客戶先前遞延的訂單已部分有恢復出貨，預期在服飾消費市場陸續回溫，下半年的營運應會比上半年好。

聚陽6月及本年度累計營業收入雖仍較去年同期減少；不過，第二季每月營收的衰退率已逐月收斂。

聚陽指出，在歷經新冠疫情導致歐美封城鎖國的衝擊之下，第二季的營運呈逐月成長，而第三季進入傳統旺季，目前看到短期訂單相當踴躍，因此第三季的狀況也會不錯，4月與第二季的業績應會是今年谷底。

(工商 )