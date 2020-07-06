前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免議員活動，其中時代力量議員黃捷首當其衝，且連署活動都在持續進行中。今(6)日罷捷總部也透過LINE群組發布消息，表明未來動態，並要讓更多鳳山民眾知道，罷免黃捷是鳳山的人民運動。

罷捷總部表示，目前連署書總份數已達26000份，為保險起見，他們決定要收到醫定數量後才會像中選會提案，並給出時間大概是在七月中。同時為了方便更多鳳山民眾參與連署，他們會在五甲的肉豆公市場附近和肯德基旁設攤，另外還會安排時間到過埤里掃街發放宣傳單，讓更多的鳳山民眾朋友知道鳳山的清捷行動，是鳳山的人民運動！

罷捷總部還指出，顏色鮮明，立場明確的地方也存在不一樣的意識和聲音，為了伸張正義，他們會無所畏懼，深入虎穴，只要他們夠勇敢，相信會有更多鳳山人支持他們。「只要是做對的事情，就毋須害怕任何事情！」

對於目前罷捷聯署的熱度，罷捷總部秀出數據，指自7月2日開始在五甲地區設攤，無論是上午的肉豆公市場附近，或是傍晚的媽祖港橋旁邊，都有所收獲，收到的連署數量共達近千份。罷捷總部認為，「這無疑代表著不論是在鳳山的哪一個區域，鳳山的清捷行動，就是鳳山的人民運動！」

(中時電子報)