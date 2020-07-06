神岡大夫第自辦重劃區周邊水溝堵塞，附近居民怨聲載道。（陳淑娥攝）

居民抱怨民權一街重劃區內有一處雜草叢生，甚至毒蛇出沒，讓人膽顫心驚。（陳淑娥攝）

台中市神岡大夫第自辦重劃區內雜草叢生、垃圾堆積及周邊水溝堵塞，造成蛇蟲出沒，嚴重影響生活品質引民怨，市議員周永鴻6日邀相關單位會勘。市府表示，會要求重劃會限期改善。

周永鴻6日邀台中市地政局、建設局、環保局、神岡區公所等單位共同會勘現場，自救會成員則拉白布條抗議，市議員徐瑄灃也到場關心居民權益。

周永鴻指出，神岡大夫第自辦市地重劃會自2013年成立以來，不僅有疑似人頭灌水地主情事，還放任重劃區現場髒亂以及周邊水溝積淤，嚴重影響居民身體健康。

周永鴻出示日前重劃區現場照片，顯示區內雜草叢生、垃圾堆積，環境衛生堪虞。另居民也大肆抱怨民權一街重劃區內有一處雜草叢生，甚至毒蛇出沒，讓人住的膽顫心驚。

市府表示，日前重劃會已派怪手處理廢棄物堆積，會再密切注意是否有不法情形；水溝堵塞部分，建設局會先協同環保局清理，若發現與重劃區內的水溝有關，會要求重劃會一同處理。針對雜草叢生及毒蛇出沒，環保局則要求重劃會限期改善。

周永鴻日前聲援神岡大夫第自辦重劃自救會抗議，並於總質詢質疑市府對重劃會態度消極，未盡可用的行政手段處理此案，善盡監督之責。

(中時 )