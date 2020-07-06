台中市2歲男童見阿嬤外出，竟然「勇闖天下」獨自出門去，直到民眾向警報案「在漢口路上有一個迷失兒童」，警員陳益弘迅速到場處理時，迷童由熱心阿姨哄抱著，直哭著要找阿嬤，「警察杯杯」大手牽小手走了一小段路，發現前方有人焦急呼喊男童名字，家人看到男童立即擁抱團聚，結束一場虛驚。

永興派出所指出，因男童腳上穿著拖鞋，研判住的不遠，便問道：「弟弟你知不知道家怎麼走？」，男童害怕「警察杯杯」小小身軀往後退，陳員擔心他會害怕警察，於是蹲下身說，「弟弟，你帶我回去好不好，我跟你走！」，並注意有沒有父母前來找尋兒子的。

大手牽小手走了一小段路，就發現前方有人焦急的在路上奔跑，原來是男童父親正如熱鍋螞蟻在路上尋找兒子，一看到寶貝兒子被警察和熱心民眾牽著，這才放下心中大石，不停的向大家道謝，也趕緊告知妻子及阿嬤，孩子找到了。

原來，男童家住在附近，趁著阿公在忙時，自己跑出門想去找到市場買菜的阿嬤，但一出門便迷失了方向。最後，男童乖巧地揮手著小手向「警察杯杯」道別，可愛的萌樣，讓員警不斷提醒，兒童防走失，家長盡量把視線都放在孩子身上。

(中時 )